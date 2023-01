Più rapine, furti e danneggiamenti nell’Oristanese ma aumenta anche il numero dei casi risolti

Oristano I carabinieri hanno presentato il bilancio dell’attività svolta nel 2022 Nel 2022 in Provincia di Oristano si è registrato un calo del 7% nel numero complessivo dei reati. Tra tutte le forze dell’ordine, si è indagato su 2.238 reati, erano stati 2.408 nel 2021. L’81% delle denunce è stato presentato ai carabinieri, maggiormente presenti nel territorio. I dati dell’attività operativa dei 12 mesi appena trascorsi sono stati resi noti questa mattina dal comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Erasmo Fontana. In aumento il numero dei reati per i quali è stato identificato almeno un responsabile, passati dal 30% al 38,5%: in totale sono stati 699, contro i 586 dello 2021. Due sono stati gli omicidi nell’anno appena trascorso, contro uno solo nel 2021. In entrambi i casi, i responsabili sono stati arrestati. Nel dettaglio, i reati più frequenti sono stati i danneggiamenti, 317: il 23% in più rispetto al 2021, quando erano stati 256. Seguono i reati legati al traffico ed allo spaccio di stupefacenti, 100 in tutto contro gli 84 dell’anno precedente (19% in più). Per questi reati sono state arrestate 25 persone e denunciate altre 81. Complessivamente i carabinieri hanno sequestrato 3.665 chili di stupefacenti, il 49% in più rispetto al passato. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 9 chili di cocaina, 3.700 circa di cannabis e 7 di hascisc.

Il colonnello Erasmo Fontana, comandante provinciale dei carabinieri a Oristano

Aumentate del 16% le rapine, passate da 6 a 7. Segno positivo anche per i furti, un 8% con 407 denunce: erano state 377 nello 2021. Le estorsioni sono più che raddoppiate, da 3 ad 8. Diminuiscono drasticamente invece i casi di ricettazione, passati da 7 a 2 (-71%). I danneggiamenti da incendi calano del 28%: nel 2022 sono stati 20 contro i 28 dell’anno precedente. In diminuzione anche le truffe e le frodi informatiche, più frequenti nei periodi di lockdown: calano del 13%, da 347 a 299. Purtroppo si è registrato un caso di femminicidio, a Zeddiani, ma relativamente alla violenza di genere si registra un calo degli atti persecutori: da 14 si è scesi a 12 casi; stabili i maltrattamenti i famiglia, 22 casi come nel 2021. Calano del 17% i divieti di avvicinamento degli indagati. Aumentano del 67% gli arresti disposti dall’Autorità giudiziaria (da 3 si è passati a 5), così come sono i aumento anche le denunce e le querele, 70 contro le 62 del 2021. Le azioni di contrasto messe in atto dai carabinieri di Oristano hanno permesso di arrestare 103 persone (3% in più dello scorso anno) e di denunciarne 873, con un aumento del 30%. Nel 2022 gli interventi dell’arma sono aumentati del 5%, passando da 21mila circa a 22mila, con una media giornaliera di 61 servizi (il 6% in più), per complessive 106mila ore. Diminuiscono i servizi di ordine pubblico, scesi a 612 contro i 1.857 dell’anno precedente, legati soprattutto ai controlli anti Covid. Nell’ambito della tutela del lavoro e delle leggi sociali si registra un aumento complessivo dei servizi: le ispezioni sono aumentate del 35%, passando da 118 a 160, così come sono aumentati del 23% i controlli dei lavoratori, passati da 324 a 398. Relativamente ai servizi legati alla tutela e alla salute pubblica si registra un aumento dell’82% delle ispezioni, da 210 a 382. Diminuiscono le sanzioni penali, da 24 a 7, ma aumentano del 131% le sanzioni amministrative, passate da 29 a 67. Aumentano anche le somme riscosse (del 41%): dai 22 mila euro circa si è passati nel 2022 ad oltre 30mila euro. Infine aumentano del 1.386% i valori sequestrati: da 50mila euro ad oltre 750mila.

I controlli sul reddito di cittadinanza hanno coinvolto 2.182 persone fra le 4.837 che in provincia ricevono l’assegno: per le irregolarità scopert, 45 persone sono state denunciate e altre 40 segnalate all’INPS. Le somme percepite indebitamente raggiungono i 100mila euro.

Nell’ambito della tutela dell’ambiente sono state denunciate 14 persone e in 5 casi è stato disposto il sequestro di attrezzature. Importanti e numerosi i servizi legati alla circolazione stradale. Diminuiscono gli incidenti stradali mortali (-11%), passati da 9 a 8, così come il numero delle persone ferite, da 207 a 180, mentre aumenta del 3% il numero degli incidenti con feriti, passati da 151 a 155 (+17% gli incidenti senza feriti, passati da 222 a 261). Gli omicidi stradali contestati dall’autorità giudiziaria sono raddoppiati, da 3 si è passati 6. Gli autoveicoli sequestrati sono stati 153, il 54% in più: da 99 si è passati a 155. Le persone denunciate per guida in stato di ebbrezza sono state il 10% in più, da 87 a 96. Stabili le denunce per guida sotto l’effetto degli stupefacenti, 12 erano nel 2021 e 12 sono stati nell’anno trascorso. Complessivamente nei posti di blocco e di controllo i carabinieri hanno identificato 73.590 persone e controllato oltre 52mila veicoli. Leggero aumento delle sanzioni amministrative: sono passate da 366mila euro a 395mila. Il colonnello Fontana ha ricordato alcune importanti inchieste che hanno caratterizzato il 2022. Con l’indagine “Puncia” i militari del comando provinciale hanno ripreso qualche vecchio indizio e sgominato una banda di spacciatori dedita anche alle estorsioni: ha permesso di arrestare 10 persone e sequestrare droga per 50 chili. Nel caso dell’omicidio di Antonio Porcu, di Ghilarza, le indagini svolte dal nucleo investigativo hanno permesso in pochi giorni di arrestare gli autori dell’efferato delitto, legato a una rapina. Infine, le indagini sulle truffe online con le vendite di pellet: hanno permesso di scoprire 140 siti web falsi specializzati nella vendita del combustibile, che non arrivava mai a casa dei truffati. Sono stati identificate e denunciate 39 persone, tutte del Napoletano, per concorso in truffa. -segue- Giovedì, 5 gennaio 2023

Fonte: Link Oristano