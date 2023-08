Più musica la notte nei locali di Arborea: la minoranza propone, ma non ottiene risposta

Arborea

I consiglieri abbandonano per protesta la seduta del consiglio comunale

Per protesta, il gruppo di minoranza “Insieme per Arborea” lunedì ha abbandonato la seduta del Consiglio comunale. Motivo: all’ordine del giorno non era stata inserita la mozione sull’abrogazione dell’ordinanza sindacale che fissa gli orari delle attività di intrattenimento dei locali. Regole che la minoranza considera troppo restrittive.

“La mozione è stata trasmessa al Comune dal sottoscritto a mezzo PEC in data 25 luglio 2023, evidenziando l’urgenza della stessa affinché fosse inserita come punto della seduta di lunedì. Tuttavia, a causa di un cavillo del regolamento del Consiglio comunale, ciò non è avvenuto”, ha spiegato il capogruppo Luca Montisci. “È giusto precisare che, per un caso così urgente, si sarebbe potata fare una deroga, ma non c’è stata la volontà”.

Secondo i consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, gli orari concessi ai locali per far ascoltare agli avventori musica da intrattenimento a un volume più alto sarebbero troppo limitati.

Secondo la normativa vigente, nei mesi da ottobre a fine aprile, i locali del lungomare sorpassata l’una del mattino dei giorni feriali e l’una e trenta del venerdì, sabato e prefestivi devono spegnere la musica. Dal 1° maggio al 30 settembre più libertà con l’orario allungato fino alle 2,30 nei fine settimana e fino alle 2 nei restanti giorni.

Per quanto riguarda i locali ubicati nel centro urbano, nei mesi da ottobre a aprile, l’intrattenimento deve rispettare il limite delle 23,30 nel weekend e prefestivi e delle 23 negli altri giorni della settimana. Nel periodo estivo le lancette si spostano fino a mezzanotte e mezzo o fino alle 23,30, nei giorni infrasettimanali.

La diffusione della musica all’esterno dei locali, tuttavia, sarebbe limitata ai soli mesi da maggio a settembre, sia nelle aree pubbliche che private.

“Esercitando il ruolo di gestori di locali dediti all’intrattenimento e alla vendita e somministrazione di bevande, offrono lavoro, ricchezza e servizi a tutta la nostra comunità investendo tempo e denaro”, ha detto Montisci nel suo intervento in aula, prima dell’abbandono. “Meritano pertanto attenzione, ascolto e laddove possibile aiuto in un periodo che li ha visti in seria difficoltà economica a seguito della pandemia, guerra e speculazione”.