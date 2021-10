Oristano

Sempre meno agenti in servizio, la preoccupazione del segretario generale del Silp-Cgil, Daniele Rocchi

I problemi sono gli comuni a tante pubbliche amministrazioni: anche la polizia di Stato in provincia di Oristano rischia di veder ridurre il personale impiegato, tra pensionamenti e mancate assunzioni. Sul tema interviene il segretario generale del sindacato di polizia Silp-Cgil, Daniele Rocchi.

Nell’ultimo decennio c’è stata una sostanziosa riduzione di agenti in tutti gli uffici della Polizia di Stato in provincia, e nel futuro prossimo sarà più veloce e catastrofica: meno agenti = meno servizi per il cittadino, meno sicurezza.

I recenti fatti romani che hanno riguardato violenza e distruzione nei confronti della sede sindacale CGIL, le recenti operazioni della Squadra Mobile di Oristano in termini di stupefacenti, insegnano l’importanza di investire sulla sicurezza.

Altri Reparti esposti a questa gravissima condizione sono il Reparto Volo Fenosu, un settore altamente qualificato che nei prossimi quattro anni dimezzerà la forza per effetto dei pensionamenti, la Polizia Stradale essenziale nelle specificità, anch’essa sempre più carente di pattuglianti, ed infine il CAIP di Abbasanta. Quest’ultimo, in un documento ministeriale del 2019, prevedeva un aumento della forza da 40 a 80 agenti entro il 2027: siamo alle porte del 2022 , e non ci sono segnali di nuovi arrivi, ma solo perdite e consequenziale abbandono della struttura.

Lasciare che un istituto d’ istruzione di questa potenzialità versi nel dimenticatoio è un danno inaccettabile, inficia sulla professionalità di tutto il personale, oltre gli effetti negativi per quel territorio. Servono anche finanziamenti per risollevare ed ampliare tutti i locali di questa struttura d’eccellenza.

Il Silp Cgil a livello nazionale sta chiedendo da tempo che siano banditi più concorsi per agenti, ma fino ad allora il Dipartimento dovrebbe necessariamente effettuare una più oculata ripartizione di poliziotti, ricordandosi anche di questa provincia. I Questori, i Dirigenti dei Reparti sono bloccati in alcune attività interne proprio perché non hanno personale, cosicché si rischia di arginare anche le osmotiche funzionalità per le aspirazioni e benessere del personale.

Mi rivolgo al Prefetto, alla politica locale, indistintamente, affinché facciano da interlocutori con i canali governativi, ed operino nel rappresentare il disagio anche di questa categoria di lavoratori. Ne vale la sicurezza del territorio che rappresentano.

Martedì, 12 ottobre 2021