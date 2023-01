Pisu, il bel gatto smoke che si è perso da 2 anni a Quartu: qualcuno lo ha visto?

PISU, IL BEL GATTO SMOKE SI È PERSO DA 2 ANNI A QUARTU. QUALCUNO LO HA VISTO? L’ appello di Daniela che spera di riabbracciare il suo amato Pisu: “Pisu è scomparso da Via Genova a Quartu il 20.10.2020. È uno Smoke (grigio scuro e sottopelo bianco). È un gatto esile e lungo,musetto a punta e la coda tigrata. Quattro anni, castrato e microchippato. Se qualcuno può fornire qualsiasi Info contatti il 3351503882″ Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram e tik tok “Radio Zampetta Sarda”. Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria. In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda #radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino #canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove #canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove