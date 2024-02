Santa Giusta

Un bandito arrestato subito, si cerca ancora il complice



Mentre proseguono e proseguiranno anche questa notte le ricerche di uno dei due rapinatori che stamane hanno assalito a Santa Giusta l’agenzia della Banca di credito cooperativo di Arborea, in serata si è avuta una prima ricostruzione di quanto è accaduto stamane. I carabinieri hanno sentito Antonio Marras, 64 anni, di Serrenti, fermato subito dai militari. A bloccarlo, a quanto emerso nelle ultime ore sarebbe stato un ex maresciallo dei carabinieri in forze al nucleo di polizia giudiziaria di Oristano, Francesco Ruggiu, ora in pensione.

L’ex militare, poco dopo le 9.30, si è recato nell’ufficio della banca. I rapinatori erano già all’interno. Lo hanno invitato a sedersi mentre cercavano di portare via i soldi. Poi sono scappati via. Ruggiu è riuscito, però, a bloccare la fuga di Antonio Marras, aiutato subito dopo dal comandante della stazione dei carabinieri di Santa Giusta Michele Manca.

E’ scattata una vasta operazione per la ricerca del complice di Marras che era giunto a Santa Giusta con la sua Bmw, parcheggiata in via Garibaldi, poco distante dall’ufficio bancario. L’auto è stata trovata subito dai carabinieri e posta sotto sequestro.

Sono cominciati i controlli e i militari hanno identificato il bandito in fuga, del quale non sono state rese note le generalità. Le ricerche si sono concentrate soprattutto sulle zone periferiche dell’abitato e sulle campagne circostanti. Proseguono ancora.

A quanto risulta i due rapinatori avrebbero utilizzato una pistola giocattolo per minacciare il personale. Non è stato chiarito se sono riusciti o meno a portare via il denaro. All’esame degli inquirenti diversi elementi e anche le immagini dei sistemi di video sorveglianza. Si cerca di capire se all’esterno dell’ufficio bancario ci fosse anche una terza persona, il cosiddetto “palo”.

A Santa Giusta la Banca di credito cooperativo di Arborea era stata già rapinata nel 2019: anche in quell’occasione due i banditi. Più di recente era stata presa di mira anche un’altra agenzia dell’istituto, quella di Donigala Fenughedu.