Cabras

Troppi incidenti quando ciclisti e pedoni devono condividere le strade con le auto

Davanti alla Quarta commissione del Consiglio regionale, giovedì a Cagliari, il sindaco di Cabras Andrea Abis parlerà di sicurezza stradale e di tragedie evitabili. Tema dell’audizione: il blocco del progetto per la pista ciclabile tra Cabras e Torre Grande.

“Le notizie degli ultimi due mesi devono mettere in allerta”, anticipa Abis, ripensando ai troppi incidenti mortali avvenuti lungo le strade provinciali. “È un bilancio molto pesante che, al di là delle dinamiche, evidenzia un problema oggettivo: le pessime condizioni delle nostre strade”.

Abis parla ancora una volta di “incomprensibile inciviltà” riferendosi allo stop imposto dagli uffici regionali al progetto della pista ciclabile: “È una situazione paradossale e intollerabile, non possiamo più aspettare. Ho visto io stesso dei ragazzi percorrere quella bretella a piedi alle 2 del mattino”, dice il sindaco, sollevando il problema della pericolosità della strettoia sulla strada che collega la borgata marina di Oristano con il centro lagunare.

Il progetto da 4 milioni di euro bocciato dalla Regione prevede la realizzazione di una pista sicura per pedoni e ciclisti. Era stato avviato nel giugno del 2021. All’inizio dell’anno, però, era arrivato lo stop: i tecnici avevano consigliato lo spostamento della pista su un diverso tracciato. Una soluzione che il sindaco di Cabras aveva definito applicabile solo in via teorica, anche perché il progetto non prevede la formazione di strade o piste in aree vergini, ma l’affiancamento di piste ciclabili e pedonali alle strade provinciali esistenti, per una larghezza di circa 3 metri.

Le carte affermano che i progetti siano incompatibili con le norme di protezione e di tutela delle aree umide, perché inducono una trasformazione urbanistica e edilizia a distanze inferiori ai 300 metri. Il sindaco Abis e la sua amministrazione, invece, sono convinti del contrario, in quanto il progetto non prevede la formazione di strade o piste in aree vergini ma sfruttano le strade provinciali esistenti.

Il risultato comunque è una situazione di stallo che il primo cittadino di Cabras ha sempre definito in “forte contrapposizione con le necessità del territorio”. “Indipendentemente dall’aspetto turistico, puntiamo su questo progetto come impegno per la sicurezza stradale”, chiarisce Abis, che attende dall’incontro in Commissione “una presa d’atto e un intervento normativo”.

Il sindaco si dice anche pronto a nuove forme di protesta, nel caso in cui non dovesse avere le risposte sperate. Nei mesi scorsi il primo cittadino di Cabras e i rappresentanti della sua amministrazione avevano messo in atto diverse manifestazioni, tra le quali una ciclopedalata e il blocco del traffico all’intersezione delle strade provinciali 1, 6 e 94.

Altro progetto che sta impegnando l’amministrazione Abis sul fronte della sicurezza stradale è quello per la realizzazione della rotonda tra le strade provinciali 6 e 7 (San Salvatore). “È stata fatta una indagine archeologica e siamo in attesa dei verbali con gli esiti”, spiega Abis. “Saranno poi trasmessi alla Sovrintendenza per il rilascio del nullaosta. Per la rotonda sarà necessario trovare una posizione ideale, che consenta di snellire il traffico su un altro incrocio estremamente impegnativo, che in estate va in sofferenza e diventa una strada insicura”.