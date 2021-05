Pista ciclabile per tutto il Terralbese, un aiuto all’economia locale

“Si sente spesso dire che la bicicletta è il mezzo del futuro”, spiega il segretario del Psd’Az di Marrubiu. “Le piste ciclabili possiamo dire che sono una strada giusta verso l’integrazione sociale e la sostenibilità, sia per l’economia che per l’ambiente”.

“Per essere efficaci, le piste ciclabili devono essere ben inserite nel contesto: continue, collegate e affiancate”, si legge in una nota firmata dal segretario Davide Sollai, che prende come modello la pista del territorio di Arborea: “Copre quasi tutto il territorio comunale, sarebbe bello se venisse collegata a tutti i comuni e alle frazioni limitrofe”.

“La nostra nota non vuole essere una polemica”, precisa Sollai, “come sempre abbiamo ribadito dall’inizio del nostro operato, puntiamo sulla collaborazione e cerchiamo di evidenziare le problematiche esistenti per migliorare, far crescere e valorizzare il nostro territorio, offrendo la nostra partecipazione attiva”.

Fonte: Link Oristano

