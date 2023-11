Pista ciclabile e semaforo per ciclisti, caos traffico in via Vesalio a Cagliari: "Amministrazione di ecofanatici"

Nella via Vesalio a Cagliari teatro di tanti incidenti è scattata la rivoluzione. Pista ciclabile nuova di zecca e addirittura il semaforo dedicato agli amanti delle due ruote. Ma il risultato, almeno in questi primi giorni, è di disagi e lunghe code per gli automobilisti, come testimonia il video realizzato dall’ex assessore al Traffico, Ettore Businco: “Traffico bloccato e code lunghe come non mai, il motivo? Hanno installato il semaforo per fare attraversare i ciclisti che, però, non ci sono. Dovrebbe essere a chiamata”, analizza Businco, “invece scatta e le auto devono attendere con le marmitte accese, generando tanto inquinamento. In tutta la città la viabilità è uno schifo e abbiamo una amministrazione comunale di ecofanatici”.