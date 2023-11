Pirri, sorpreso in sella a un motorino rubato: 31enne sassarese denunciato per ricettazione.

Stanotte a Cagliari, in via Riva di Villasanta, i carabinieri hanno fermato un ciclomotore privo di targa e di documenti. Si tratta di un Califfone Atala, quasi certamente rubato, in quanto il centauro non ha saputo giustificarne la provenienza in alcun modo. L’uomo, un trentunenne sassarese domiciliato a Sorso, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per ricettazione. I carabinieri stanno ora cercando di risalire in qualche modo al proprietario del mezzo che non è censito, essendo privo di numero di telaio.