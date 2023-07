Pirri senza guardia medica, boom di firme raccolte: "Garantite il diritto alla salute"

Pirri – 800 firme raccolte in due soli weekend per chiedere l’avvio dei lavori e la riapertura della guardia medica di via Santa Maria Chiara: cittadini anche di Monserrato hanno appoggiato l’iniziativa organizzata dalla coalizione di centrosinistra della Municipalità di Pirri. “In due soli weekend abbiamo superato le 800 firme, grazie alla partecipazione di numerosi residenti a Pirri e anche di residenti a Monserrato che hanno voluto condividere la nostra iniziativa.

Questo ci spinge a proseguire l’impegno per poter arrivare agli obiettivi numerici che ci siamo prefissati all’inizio di questa raccolta. Importante sarà continuare a coinvolgere la cittadinanza in questa battaglia per il diritto alla salute” dichiarano i consiglieri.

La raccolta firme intanto prosegue: oggi al Parco di Terramaini dalle ore 19 e domani al Mercato Civico di Is Bingias dalle ore 8:30, mentre mercoledì mattina, sarà possibile firmare la petizione presso il Mercato della Coldiretti di via Santa Maria Goretti.