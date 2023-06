Stanno per terminare i lavori per la riqualificazione di piazza Cuoco a Pirri, tra via Cuoco e via Fratelli Bandiera. In quella che era un’area sterrata, grazie a 110mila euro messi dal Comune su proposta del consigliere Roberto Mura, arriveranno parcheggi, nuova illuminazione, una riqualificazione totale dell’area verde corredata da panchine, una nuova area giochi per bambini e il completamento dell’area cani. Il taglio del nastro, salvo imprevisti, avverrà nelle prossime settimane.