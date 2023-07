Pirri, raccolte centinaia di firme per richiedere la riapertura della guardia medica

Affermano i consiglieri di centrosinistra della Municipalità di Pirri: “Nelle prime due giornate di raccolta firme dello scorso fine settimana, hanno firmato oltre 350 residenti e domiciliati a Pirri, a dimostrazione che la cittadinanza sente proprio il tema del diritto alla salute e non vuole più sentirsi trascurata.

Come Municipalità non abbiamo mai ottenuto risposte adeguate, da qui la volontà di scendere in piazza e confrontarci con la cittadinanza chiedendogli di sostenerci firmando la nostra petizione. I cittadini hanno mostrato tanto interesse e esposto le loro lamentele, volendo capire se potessero esserci anche altre soluzioni in grado di ospitare la Guardia Medica o altri presidi sanitari di prossimità. L’obiettivo che ci siamo posti è di coinvolgere il maggior numero di persone e fare in modo di ottenere risposte e risultati che aspettiamo da tempo.

Venerdì prossimo, dalle 18, saremo nuovamente al Parco dell’Ex Vetreria e sabato mattina al Mercato di Is Bingias per continuare insieme questa battaglia”.