Pirri, paura alla Lidl di via Ampere: un ragazzino sviene tra le corsie

Paura alla Lidl di Pirri, in via Ampere. Un ragazzino, all’improvviso, forse a causa del forte caldo, è svenuto trs le corsie. Alla scena hanno assistito gli altri clienti, presenti per fare compere all’interno del discount. Qualcuno ha anche chiamato il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Stando a quanto trapela, il giovane era stato dimesso dall’ospedale da poco tempo.

Alla fine, però, si è comunque ripreso e, come spiegano dalla centrale operativa del 118 del capoluogo sardo, non è stato nemmeno effettuato l’intervento. Tanta paura e angoscia, naturalmente, tra i presenti, sino a quando il giovanissimo non si è rialzato.