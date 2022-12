Pirri osservata speciale per i temporali in arrivo: a Terramaini le auto di chi vive nei quartieri a rischio

Pirri: per gli abitanti nelle zone a rischio idrogeologico riservato il parcheggio del Parco di Terramaini

Nuovo avviso della Protezione civile comunale in occasione dell’allerta gialla in vigore sino a sabato 10 dicembre 2022

Diversamente da quanto comunicato in precedenza, l’area parcheggio riservata ai cittadini abitanti nelle zone interessate da rischio idrogeologico codice giallo previsto sino a sabato 10 dicembre 2022 è il parcheggio del Parco di Terramaini in via Vesalio.

Questo l’elenco delle strade cittadine dov’è opportuno evitare di parcheggiare:

via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse;

via Italia;

via Dolianova;

via Sinnai;

via Settimo;

via Mara;

via Donori;

via Santorre Di Santarosa;

via Confalonieri;

via Ampere.

A comunicarlo il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari, per preservare la sicurezza pubblica durante lo svolgimento una manifestazione sportiva nella piscina comunale di viale Roberto Pisano. Dalla protezione civile arrivano poi le raccomandazioni da osservare rigorosamente in queste ore: è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. E’ vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.