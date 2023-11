Pirri, operai in arrivo nel rione di Monteleone: "Non toglieteci i pochi parcheggi che abbiamo"

Una sforbiciata ai parcheggi sarebbe dietro l’angolo nel rione pirrese di Monteleone, il più antico della Municipalità. Da qualche giorno sono comparsi dei cartelli che avvisano che, presto, gli operai saranno in azione per il rifacimento della segnaletica. Qualche intervento simile è già avvenuto, da poco, in via Eroi d’Italia, e i parcheggi sono diminuiti. Ora sarebbe arrivato il turno di via dei Nuraghi e Cosimo De Marco, facendosi portavoce di chi vive nella zona, lancia l’allarme: “A luglio 2022, nel piccolo quartiere di Monteleone a Pirri, dimenticato da Dio, senza gas di città e con asfalto vecchio di quaranta anni, l’amministrazione comunale ha deciso di cambiare i sensi di marcia, fino ad allora doppi per ogni via, e questo ci poteva stare. Posizionati i nuovi cartelli e disegnato le indicazioni stradali, si è continuato a vivere con i dovuti problemi di circolazione e di parcheggio, perché è un quartierino rasente la zona storica, nato negli anni ’50, con costruzioni di vecchia generazione e senza parcheggi interni”.

“Ora, sono tornati alla carica con divieti di sosta per rifacimento segnaletica. Si presume che diano una sforbiciata ai parcheggi, con i disegni delle piste pedonali ed i parcheggi in un solo lato, per cui ci saranno grandi ripercussioni”, osserva De Marco, “come è successo in via Eroi d’Italia, con lo stesso medesimo problema dei parcheggi, alla fine su 4 strade del rione hanno fatto segnaletica moderna solo in quella strada, togliendo parcheggi e affaticando il rione”.