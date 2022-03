Pirri, marciapiedi “bombardati” vicino alle torri di vetro: “Aspettiamo gli operai dal 2017”

Crateri, pezzi di cemento spaccati e pedoni costretti a camminare in mezzo alla strada, tra le macchine. Succede a Pirri, in via Su Planu, vicino alle torri di vetro di Monreale e allo storico campetto da calcio della zona. Lì, gli operai, non si sono mai fatti vivi, e i residenti sono imbufaliti. A farsi portavoce del disagio è Pierangelo Serra, 63 anni: “Nel 2017 il Comune aveva annunciato che erano stati trovati i fondi per riparare le nostre strade. Siamo nel 2022 e stiamo ancora aspettando gli interventi. In questa zona vivono soprattutto sessantenni che, per evitare cadute, non possono fare altro che camminare sulla strada”. Cioè a pochi centimetri dalle auto che sfrecciano per raggiungere o il centro di Pirri o la rotonda di via Peretti.

Degrado, quindi, aumentato nelle ultime settimane: “Ci stanno tenendo compagnia anche i ratti, li abbiamo visti tante volte. Ai bordi della strada ci sono cespugli e piante”, quindi un habitat perfetto per i roditori. “Quand’è che il Comune si deciderà ad intervenire? Dovrò mandare anche email per avvisarli o si ricordano da soli che esistiamo anche noi?”.