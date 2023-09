Pirri, marciapiede dissestato e pericoloso di fronte alla scuola primaria "Marcello Serra"

Una situazione che va avanti da anni, il marciapiede e il piazzale antistante la scuola situata a Is Bingias, luogo in cui gli alunni attendo per entrare nell’istituto, sono segnati da buche e avvallamenti, soprattutto, che costituiscono un serio problema. “È una situazione che va avanti almeno da 10 anni – racconta una mamma – il marciapiede peggiora di giorno in giorno. Ci siamo rivolti anche alla municipalità di Pirri”. La situazione non è cambiata e la paura maggiore è che “un bambino possa scivolare, finire in mezzo alla strada e farsi molto male. Chiediamo che ci venga dato un marciapiede agibile per far sì che i bambini restino al sicuro nel frattempo che venga aperto il cancello della scuola”. Una richiesta lecita “perché così non si può andare avanti anche perché, quando piove, diventa un pantano, si allaga e non va bene”.