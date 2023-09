Pirri, in via Fonseca e via Colombo Antonietta è buio pesto da due settimane

Un pericolo camminare a piedi e non va meglio a chi percorre le vie in macchina: infatti, essendo due arterie del centro abitato, il pericolo può essere sempre dietro l’angolo e, nonostante le “tante segnalazioni effettuate riguardo questo degrado nel territorio di Pirri siamo ancora così, senza sapere la motivazione di questo spegnimento nelle vie abitate” spiega un rappresentante della municipalità. Una problematica non indifferente, insomma, per la quale viene auspicato un intervento immediato da parte delle autorità competenti.