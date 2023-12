Pirri in corsa per Santo Stefano

9 chilometri per la corsa podistica su strada competitiva e 3 chilometri riservati alla camminata ludico motoria. A fine gara, tutti al parco dell’Ex Vetreria per le premiazioni e giochi per i bimbi. Organizzata dalla UISP Comitato Territoriale di Cagliari APS con la collaborazione della Municipalità di Pirri ed il patrocinio del Comune di Cagliari, in tanti si sono dati appuntamento per la tradizionale corsa di Santo Stefano. Il ritrovo era fissato per le 8 all’interno della Ex Vetreria, partenza ore 9,30.

Alle 10.30, la partenza delle corse promozionali per i bambini all’interno del Parco. Una giornata all’insegna dell’allenamento fisico, insomma, anche per ritrovarsi tutti insieme dopo la festività del Natale.