Cagliari, un’ascia e coltelli nello zaino. Denunciato dagli Agenti della Squadra Volante.

Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 53 anni per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli agenti della Squadra Volanti, durante l’attività di controllo del territorio, transitando in una via di Pirri, hanno notato un uomo in sella ad una bicicletta che alla vista dei poliziotti ha aumentato repentinamente l’andatura. Insospettiti dagli evidenti comportamenti irrequieti, gli agenti hanno proceduto al controllo dell’uomo e hanno così rinvenuto un’ascia lunga 40 cm, un coltello a serramanico e un coltellino multiuso in alluminio, il tutto nascosto all’interno di uno zaino.

Il 53enne, non fornendo una valida giustificazione circa gli oggetti rinvenuti, è stato accompagnato negli uffici di Polizia per gli accertamenti del caso e denunciato in stato di libertà.

L'articolo Pirri, in bici con un’ascia e 2 coltelli dentro lo zaino: 53enne denunciato dalla polizia proviene da Casteddu On line.