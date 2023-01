“Testimone di storie e vicende personali ricche di significato, che raccontano di un vissuto della nostra comunità oggi scomparso a che dobbiamo gelosamente conservare nella nostra memoria come patrimonio collettivo”.

L’ha detto la presidente Maria Laura Manca, festeggiando Giuseppe Pili, primo neo centenario di questo 2023 della Municipalità di Pirri.

Originario di Pimentel, ma pirrese d’adozione sin dagli anni Cinquanta, sposato, padre di sette figli e sfegatato tifoso del Cagliari, Giuseppino, così lo conoscono tutti, è stato capostazione per le Ferrovie della Stato. Ora si gode la meritata pensione, circondato dall’affetto della famiglia e degli amici.

“Tantissimi auguri da tutta la Comunità, caro Giuseppino. E auguri a tutta la famiglia”, ha sottolineato ieri, venerdì 27 gennaio 2023, la presidente Manca omaggiandolo del gagliardetto della Municipalità di Pirri.

