Ennesimo Incidente tra un’auto e la metropolitana leggera a Pirri, in via Italia. Per cause in fase di accertamento, un tram della metropolitana di superficie durante l’attraversamento della via Italia si è scontrato con un’auto diretta verso la piazza Italia. Fortunatamente, nessuna ferita per i due guidatori e per i passeggeri della metro. Qualche disagio al traffico per la chiusura al transito veicolare della via Italia.

