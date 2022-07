Pirri, edicolante stangato: “2600 euro di suolo pubblico da pagare nonostante il Covid”

Ha confidato sull’azzeramento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico nel 2021, anno nero del Covid, Salvatore Melis, storico edicolante di via Poerio a Pirri. Ma il Comune, qualche giorno fa, gli ha recapitato la lettera di pagamento: “2698 euro con multa incorporata di seicento. Una parcella odiosa e, per me, ingiusta”, racconta a Casteddu Online il sessantaseienne. “Le vendite dei quotidiani sono crollare, ormai tutti hanno gli occhi puntati sugli smartphone per le notizie. Ma gli affari potrebbero anche andare a gonfie vele, è una questione di principio. L’azzeramento della tassa riguardava anche me? Credo proprio di sì, sennò mi avrebbero spedito l’avviso nei tempi stabiliti”. E a Melis è arrivata anche la parcella dell’anno in corso: “Un’altra legnata da 2061 euro. Mi rivolgerò ad un avvocato contro queste cartelle pazze. Ho pure chiamato all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Cagliari e sono caduti dalle nuvole. Dicono di non saperne niente, di certo c’è che non voglio e non posso versare tutti questi soldi”.