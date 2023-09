Pirri, colpo grosso dei ladri: "Hanno rubato i pattini da 900 euro di mia figlia dall'auto"

Pattini Edea con tanto di piastra di marca, Variant, completi di ruote, una borsa piena di trucchi e la borsa stessa dei pattini. I ladri hanno approfittato della distrazione di Daniela Columbano, 50 anni, addetta alle relazioni con i clienti in un’azienda da bricolage. Dopo avere preso di mira la sua Toyota Aygo bianca, parcheggiata sotto casa in via del Canneto, l’hanno svaligiata: “Sicuramente l’ho lasciata aperta e hanno avuto l’occasione di entrare e prendere tutto. I pattini sono di mia figlia, valgono 900 euro, sono da danza su strada e su parquet”, spiega la donna. “Dentro la borsa più costosa c’erano anche tutte le ruote”. Danni per circa mille euro, quindi, e ad essere stati portati via sono degli oggetti di valore facilmente rimpiazzabili in siti online di vendita di prodotti.

Ma la Columbano vuole comunque lanciare un appello: “Chiedo una mano a tutti quelli che sanno qualcosa o possono aiutarmi, chiamatemi al +393387242472”.