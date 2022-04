Pirri, “colpita da una Mercedes che ha bruciato lo stop: aiutatemi a trovare la donna al volante”

Un incidente all’incrocio tra via Terzo e via Marmilla a Pirri tra due automobiliste, fortunatamente senza feriti ma con tanta paura e danni che qualcuno dovrà ripagare: “Quel qualcuno è la donna, bionda, di circa 50 anni, che era al volante della Mercedes che ha bruciato lo stop e mi ha colpita”. Ne è sicura Maria Ullasci, 29enne pirrese. C’era lei al volante dell’altra macchina, una Volksvagen, grigia come l’altra vettura: “Erano le 8:45, a bordo c’erano anche i miei due figli, entrambi sui seggiolini. L’urto è stato forte, ho sbandato e per poco non ho preso un muro o altre macchine. Mi sono fermata dopo cinque metri”, racconta la donna. “Sono scesa e ho raggiunto la guidatrice della Mercedes. Lei è caduta dalle nuvole, chiedendomi se fosse vero che mi avesse toccata”. Le foto pubblicate dalla Ullasci su Facebook, nel gruppo “La voce di Pirri” mostrano i segni dell’incidente: “Un’intera fiancata rovinata, da rifare, saranno almeno 500 euro”. “Ho detto a chi mi aveva colpito di spostarci, per non ingolfare il traffico. Lei ha atteso che passasse un’altra auto e, poi, se n’è andata. Purtroppo non ho fatto in tempo a prendere il numero della sua targa perchè non mi sarei mai aspettata un gesto simile. Per fortuna sto bene, anche i miei figli, a parte il grosso spavento. Cerco testimoni, chiunque possa fornirmi informazioni utili a risalire alla donna dell’auto: sono pronta a offrire una ricompensa, contattatemi al +393465610628”.

Fonte: Casteddu on line