nel pomeriggio di ieri a Cagliari in Via San Tommaso d’Aquino, nel corso di un mirato, predisposto servizio di osservazione, effettuato anche da posizione defilata con binocoli, su segnalazione confidenziale di privati cittadini, i Carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 43enne di Quartu S. Elena, già gravato da un vecchio precedente di polizia. I militari operanti durante una perquisizione d’iniziativa eseguita nello scantinato in uso all’uomo, hanno rinvenuto complessivi 9,5 kg. di marijuana, 3,2 kg. di hashish, materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi, una macchina per sottovuoto, una bilancia, nonché buste per la spedizione. L’ atto di p.g., esteso dai carabinieri all’ abitazione del 43enne, ha consentito di rinvenire 350 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento di attività illecita, ed un’ulteriore macchina per sottovuoto. L’ arrestato è stato tradotto tradotto presso la casa circondariale di Uta, in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta stamattina al palazzo di giustizia di Cagliari e nella quale, su richiesta del pubblico ministero, l’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio.

L'articolo Pirri, chili di droga nello scantinato: 43enne arrestato anche grazie alle segnalazioni dei cittadini proviene da Casteddu On line.