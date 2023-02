Pirri, Carnevale per i bambini al parco dell'ex Vetreria

Carnevale per i bambini al parco dell’ex Vetreria: un evento per rallegrare la giornata e far assaporare ai più piccoli la gioia della festa più allegra dell’anno. Cagliari non supporta e, allora, ci pensa la municipalità di Pirri a organizzare una piccola, ma intensa, manifestazione per gli abitanti del luogo: tra frittelle, zeppole, coriandoli e superiori domenica 12, a partire dalle 10,30, l’appuntamento è previsto con i partecipanti, rigorosamente, vestiti in maschera.

Non sono tempi semplici quelli per chi amministra la cittadina che dipende dal “quartier generale” del capoluogo sardo: pochi i fondi messi a disposizione ma tanta la voglia, da parte del presidente della municipalità Maria Laura Manca, di Eugenio Spiga, presidente delle attività produttive, e di tutto il consiglio che non perdono occasione per prodigarsi affinché anche Pirri goda di eventi e manifestazioni.

Uno dei protagonisti della giornata sarà “Spiderbubbleman” che, attraverso la sua pagina Facebook comunica: “Le novità che porterò sono la mascotte di Minions e Olaf, disponibili per foto e video. Ringrazio il consigliere Eugenio Spiga e la municipalità di Pirri per avermi supportato in questo piccolo progetto, se mamma Cagliari non ci finanzia con i Rolex ci accontentiamo del Casio che offro io!

Ringrazio le pasticcerie che offriranno le zeppole ai bambini presenti.

Vi aspettiamo numerosi vestiti in maschera per una mattinata all’insegna del divertimento”.

Insomma, con una nota ironica si evidenzia che se si vuole, si può: d’altronde non importa la quantità ma la qualità e questa, senza dubbio, sarà garantita anche con “poco”. L’importante, alla fine, è potersi ritrovare tutti insieme per festeggiare il carnevale.