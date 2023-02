Pirri, carabinieri e sacerdote contro le truffe: un incontro per informare i cittadini

Nel pomeriggio di ieri 4 febbraio a Cagliari, presso la chiesa di San Giuseppe, il Comandante e il personale della Stazione dei carabinieri di Pirri, nell’ambito delle iniziative dell’Arma volte a consolidare la vicinanza alla popolazione, condivise dal sacerdote Don Roberto Atzori, ha tenuto un incontro con circa sessanta cittadini in cui è stato affrontato il fenomeno delle truffe. In particolare, il Comandante della Stazione ha posto l’attenzione sulle modalità in cui il truffatore può agire, fornendo alcuni consigli pratici per prevenire il fenomeno. Ha, infatti, consigliato ai presenti di:

– porre attenzione ad iniziative offerte da sconosciuti che appaiono vantaggiose e che possono essere perpetrate di persona, al telefono o a mezzo internet;

– non divulgare dati personale relativi alle proprie carte di credito/bancomat;

– non aprire link contenuti in messaggi inviati da persone sconosciute;

– contattare immediatamente il Comando Stazione o il 112 per consigli in caso di dubbi.