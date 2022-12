Pirri, boom di iscritti alla corsa di Santo Stefano: superstar l’80enne Carlo Porcu

Successo a Pirri per la nuova edizione di Curri Po Santu Stevini. Dal parco dell’ex Vetreria sono partiti in duecentocinquanta nella tradizionale corsa del ventisei dicembre, rinata ancora di più dopo gli ultimi due anni segnati dal Covid. In una Municipalità con le strade quasi deserta ognuno ha cercato di dare il meglio, senza mai perdere di vista il principale obbiettivo: il trionfo dello sport. In una mattinata fantastica e perfetta dal punto di vista meteorologico, non si sono registrati problemi. E, tra i tantissimi corridori, gli applausi più fragorosi sono stati tutti per Carlo Porcu.

Ottant’anni, pettorale 127 e tanta voglia di correre, come spiegano dall’Uisp Cagliari: “Alla Curri Po Santu Stevini corre Carlo Porcu. Ebbene sí, 80 anni di passione e salute. Ognuno ritaglia in mezzo al gruppone la sua dimensione, il suo vestito di sport. Questo è lo sport di tutti, questo è lo sport per tutti.Un grazie ai volontari che hanno presidiato il percorso, ai volontari dell’affiliata Asd CamminiAmo”.