"Pirri abbandonata, da Cagliari nessun aiuto: il sindaco Truzzu si è dimenticato che esistiamo anche noi"

Pirri -Mobilità sostenibile, trasporto pubblico locale e sicurezza stradale sono solo alcune delle priorità che necessitano interventi urgenti, il presidente della commissione viabilità Riccardo Cabras: “Strade da asfaltare, marciapiedi da realizzare e riqualificare, piste ciclabili sicure che possano collegare Pirri al resto della città di Cagliari e dei servizi che offre, potenziamento della linea 15 per le zone residenziali distanti dalle fermate dei bus delle linee principali CTM, rendere efficaci le strade “a 30″ e infine l’installazione di rastrelliere sparse sul territorio Pirrese”.

Sono gli ultimi argomenti discussi e votati all’unanimità dal Consiglio della Municipalità di Pirri, presentati da Cabras, con lo scopo di sollecitare l’Amministrazione Comunale a investire sul territorio Pirrese.

La preoccupazione iniziale dei residenti era di non vedere la via Riva Villasanta interamente asfaltata, l’intervento è stato completato?

“Via Riva Villasanta finalmente è stata interamente completata, era tra le nostre richieste e priorità dal 2020. È stata asfaltata anche una parte che non aveva alcuna necessità e sicuramente si poteva risparmiare asfaltando altre strade. Infatti voglio ricordare che abbiamo provveduto a stilare un elenco di strade degradate inserite nel documento sull’analisi completa delle criticità presenti nei vari quartieri di Pirri, lo stato dei marciapiedi e la sicurezza pedonale.

Sono più di 30 le strade che dovrebbero essere messe in sicurezza.

Ci sono abbastanza finanziamenti per gli asfalti?

“Sono stati messi a disposizione per Pirri 500mila euro, inoltre si potrebbero utilizzare i 2milioni di euro dai proventi delle sanzioni amministrative. Dipende tutto dalla volontà dell’Amministrazione Comunale che spesso si dimentica della Municipalità di Pirri e dei suoi abitanti”.

A proposito di sicurezza stradale e pedonale, quali sono le criticità a Pirri?

“Troppe strade sono prive di marciapiedi o quelli esistenti sono totalmente distrutti e inutilizzabili, via Risorgimento è un esempio di totale insicurezza, in cui i pedoni sono costretti a fare lo slalom tra le macchine parcheggiate per mettersi in sicurezza dalle folli velocità in cui viene percorsa dalle auto. Ma non solo: via Balilla, via Santa Maria Chiara, via Su Planu e la stessa via Riva Villasanta sono altri esempi di strade prive di percorsi pedonali sicuri”.

Come si può risolvere il problema dei parcheggi, spesso carenti?

“Conosco il problema del parcheggio e non è sicuramente trascurabile, si potrebbero fare investimenti sui vuoti urbani per creare zone verdi e parcheggi per residenti, liberando di conseguenza le strade e creando percorsi sicuri per gli utenti deboli della strada”.

La velocità delle auto in alcune strade è insostenibile, le strade “a 30” stanno funzionando?

“Le strade “a 30″ sono inefficaci finché non si fanno veri interventi che consentano il rallentamento dei veicoli, i cartelli da soli non bastano”.

Tornando alla sicurezza pedonale, stradale e alla mobilità sostenibile, quali sono le richieste della Municipalità di Pirri?

“Sicuramente il potenziamento dell’illuminazione pubblica, spesso carente o totalmente assente, soprattutto sugli attraversamenti pedonali, in tanti punti sono insicuri e poco visibili. Pirri inoltre non è inserita nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, non sono presenti piste ciclabili interne che possano collegare Cagliari con la sua Municipalità. In via Santa Maria Chiara e via Riva Villasanta potrebbero essere realizzati i percorsi ciclo-pedonali data l’ampia sezione stradale, mantenendo comunque i parcheggi. Questo consentirebbe un collegamento con la pista ciclabile che si potrebbe realizzare in via Cadello e via Ciusa. Consentitemi di dire che chi usa la bicicletta per spostarsi in città non sa più dove parcheggiarla, considerando che non si possono più utilizzare i pali per incatenarla a causa del regolamento sulla sicurezza votato dalla maggioranza di centrodestra di Cagliari. Concludo che è necessario installare in più punti della città di Pirri e Cagliari le rastrelliere, inoltre quest’ultime devono garantire la possibilità di legare pure il telaio per ragioni di sicurezza”.

A Pirri c’è troppo traffico, sta diventando insostenibile, come si potrebbe migliorare la situazione?

“Stiamo arrivando a fine consiliatura e su Pirri non ci sono stati investimenti sulla viabilità per porre rimedio alla mole di traffico quotidiana: via Verga ancora inesistente, via degli Astri e via del Timo ancora da urbanizzare. Inoltre le inefficienze regionali hanno ulteriormente ritardato gli interventi sulla SS554 che allo stato attuale non aiuta sicuramente nello smaltire il traffico di passaggio, anzi influisce ad aumentarlo in tutti i centri urbani della Città Metropolitana di Cagliari perché i semafori rallentano tantissimo i veicoli e si preferisce utilizzare i centri abitati per spostarsi all’interno dell’area metropolitana”.

Ci possono essere soluzioni alternative alle auto?

“Assolutamente si: realizzare parcheggi di interscambio per lasciare l’auto e utilizzare i mezzi pubblici e la Metro, uno dei punti in cui si potrebbe realizzare è proprio nell’area incolta tra via Mario Sironi e via Porto Botte, al confine con Monserrato. Un’altra proposta è la realizzazione di una fermata della metro in via Ampere presso il Parco dell’Ex Vetreria, in modo tale che anche a Pirri possa esserci una fermata in un punto centrale e importante. Infine abbiamo richiesto il potenziamento della linea 15 CTM, magari con la realizzazione di una linea inversa che possa servire zone attualmente scoperte e lontane dalle fermate principali delle linee CTM, diminuendo anche i tempi di attesa del mezzo pubblico”.

Queste sono alcune delle richieste fatte dalla Municipalità di Pirri, che si è anche ritrovata fuori dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che a breve verrà votato dal Consiglio Comunale di Cagliari.

Dure le parole del consigliere Riccardo Cabras, una Municipalità che pur contando 30mila abitanti, non ha alcun potere finanziario e decisionale. Nonostante il lavoro svolto in questi anni da parte della maggioranza di centrosinistra guidata dalla Presidente Maria Laura Manca, “Da Cagliari non c’è stato nessun aiuto, il Sindaco Truzzu e la sua giunta si è dimenticata di Pirri e dei suoi numerosi abitanti”.

“Mancano pochi mesi e si andrà ad elezioni, prima per la Regione e poi al Comune di Cagliari, ” dice Maria Laura Manca, “sono sicura che i cittadini faranno le loro valutazioni. Noi continueremo a lavorare e sollecitare affinché le priorità e gli obiettivi che ci siamo prefissati vengano accolti e possano finalmente partire i lavori pubblici che tutti i nostri concittadini aspettano da anni”.