Arrestato il piromane seriale ha agito tra Sinnai e Settimo San Pietro

È stato arrestato in flagranza di reato, dagli agenti forestali della Regione,

l’uomo ritenuto il responsabile di nove incendi dolosi che, dal 28 maggio scorso,

hanno danneggiato il patrimonio ambientale di Sinnai e Settimo San Pietro.

Si tratta di un 33enne di Sinnai già noto alle forze dell’ordine.

Le indagini degli investigatori del Corpo forestale hanno consentito di anticipare

le mosse dell'incendiario seriale e di arrestarlo mentre, nel primo pomeriggio,

aveva appena appiccato il fuoco in due punti diversi nella località Riu Is Cracuraxius.

Il 33enne ha ammesso le proprie responsabilità.

Fonte: L'Unione Sarda

--> IL 12 GIUGNO A SOLANAS RIPARTE LA STAGIONE DEL VANITY BEACH

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a