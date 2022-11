Cagliari

Diffuso dalla Protezione civile regionale: criticità ordinaria

Continua il maltempo in Sardegna anche nei prossimi giorni. Il Centro funzionale meteo di Protezione civile della Regione Sardegna ha diffuso un avviso di allerta gialla (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico che comprende anche l’area di allerta Montevecchio Pischinappiu (zona di Oristano).

L’avviso precisa che “dalle 15 di domani (lunedì 21 novembre) e sino alle 12 di martedì 22 novembre, l’Isola sarà interessata da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sparso. I cumulati potranno essere puntualmente elevati sui settori occidentali e sulle aree montuose”.

Sempre nella giornata di domani – dalle 20 e sino alle 23.59 di martedì 22 novembre – si assisterà, inoltre, a un progressivo aumento della ventosità.

I venti soffieranno da Sud-Ovest sino a burrasca nella serata di lunedì 21 e ruoteranno da Nord-Ovest nella giornata di martedì 22, con intensità sino a burrasca con raffiche di tempesta sulle coste e sui crinali: il fenomeno interesserà maggiormente la costa occidentale e la costa settentrionale dell’Isola.

Il Mar di Sardegna e le Bocche Di Bonifacio avranno un moto ondoso progressivamente crescente, risultando molto agitati o grossi dai quadranti occidentali. Mareggiate a partire dalla tarda serata di lunedì 21: il fenomeno interesserà inizialmente le coste esposte a Sud-Ovest e successivamente quelle esposte a Nord-Ovest.

Il Centro funzionale meteo di Protezione civile della Regione Sardegna ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni. Se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, è preferibile salire ai piani superiori. È necessario limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza e mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. È vietato attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.

Domenica, 20 novembre 2022