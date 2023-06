Pioggia e temporali nell’Oristanese: nuova allerta della Protezione civile

Maltempo Codice Giallo

Allerta meteo

Oristano

Codice Giallo

Prosegue il maltempo in provincia di Oristano, con temporali anche violenti in alcune zone. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta per codice giallo (criticità ordinaria) per Idrogeologico e idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu e Tirso; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico per temporali sulle aree di allerta Flumendosa Flumineddu e Gallura; codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico e idrogeologico, idrogeologico e idrogeologico per temporali sull’area di allerta Logudoro.

L’avviso è valido fino alle 20.59 di domani, venerdì 2 giugno.

Giovedì 1 giugno 2023

