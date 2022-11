Non è la prima volta che in questi spazi dell’ospedale San Martino si verificano simili problemi. Anche l’estate scorsa alcune pazienti avevano segnalato negli stessi locali la caduta di un pannello del controsoffitto.

Le pazienti prenotate, nonostante l’emergenza sarebbero state sottoposte ugualmente alle mammografie prenotate, mentre per le ecografie si è fatto ricorso alle apparecchiature presenti nel corpo Dea, con i comprensibili disagi e ritardi per le pazienti e gli operatori.

Disagi stamane in ospedale a causa dell’allagamento – per le forti piogge – dei locali che ospitavano la vecchia radiologia, ora Radiologia Territoriale, e che vengono adibiti all’esecuzione degli esami per lo screening del tumore alla mammella. Locali peraltro già soggetti ad interventi di ristrutturazione.

Oristano

Fonte: Link Oristano

