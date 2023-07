Pioggia di soldi dal Pnrr, a Sassari progetti per 79 milioni - Notizie

Il sindaco di Sassari Nanni Campus lo chiama "Un manifesto d'amore per la città". È l'elenco dei progetti presentati dal Comune di Sassari, approvati e finanziati dal Pnrr per una cifra totale di 79 milioni di euro.

Un elenco illustrato questa mattina a Palazzo Ducale dal sindaco e dalla Giunta per far sapere alla città quanto fatto in questi anni e appuntarsi una medaglia sul petto. "Sassari è fra i primi posti fra le città media per l'importo dei finanziamenti ottenuti, ed è la città che ha ottenuto la massima premialità in Sardegna", precisa Campus. "E in questo elenco non c'è nessuna promessa. Sono tutte opere già in esecuzione".

I 42 progetti presentati sono stati suddivisi in cinque "missioni": per la "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", sono stati finanziati otto progetti per oltre 3 milioni di euro; la missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica", 7 progetti, per oltre 28 milioni; con la missione 3 "Istruzione e ricerca" il Comune si è aggiudicato 2 progetti, per oltre 5 milioni e mezzo, mentre oltre la metà della cifra complessiva, 42 milioni e 268mila euro, è stata ottenuta grazie alla missione 4 "Inclusione sociale", per 25 progetti. Del totale, soltanto cinque devono essere ancora avviati, tutti relativi a processi di digitalizzazione, mentre per gli altri 37 l'iter è già partito e in un caso, l'intervento per la ristrutturazione e l'efficientamento energetico della scuola primaria di Bancali, i lavori sono già ultimati.

Fra i tanti interventi previsti ci sono la dismissione della diga Bunnari bassa, la contestata messa in sicurezza idrogeologica della vallata Fosso della Noce, un nuovo palazzetto dello sport nel quartiere Latte Dolce, la riqualificazione del complesso dell'ex Colonia campestre, la nuova vita dell'ex hotel Turritania destinato ad alloggi sociali, la riqualificazione della parte bassa del centro storico, giusto per citare i progetti più rilevanti dal punto di vista degli investimenti.



