Son già ottantacinquemila gli euro donati a Gianluca Saraceni, il poliziotto di quarantasei anni in lotta contro un linfoma molto aggressivo. La raccolta fondi aperta sul web, anche grazie alla spinta dell’articolo pubblicato qualche giorno fa su Casteddu Online, ha raggiunto una cifra decisamente importante. E lui, Saraceni, insieme alla moglie Roberta a Perugia in vista di un delicato intervento all’ospedale, ringrazia tutti con le lacrime agli occhi: “Grazie davvero di cuore. La battaglia è ancora lunga perché il farmaco salvavita, il Tecartus, costa ben 360mila euro. È la mia principale speranza di salvezza”, ricorda Saraceni.

