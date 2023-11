Pio e Amedeo dopo lo stop allo show: “Non conoscevamo questo posto, ci batteremo per il rimborso e torneremo a Cagliari”

“Ci metteremo in prima fila affinché a ognuno di voi venga garantito un diritto, da un rimborso in poi”. Così Pio e Amedeo hanno annunciato lo stop dello spettacolo “Felicissimo Show” sabato sera nella nuova Opera Music Forum della Fiera. Problemi legati all’acustica hanno convinto il duo a rinunciare all’esibizione dopo pochi minuti. Pio e Amedeo sono poi saliti sul palco per giustificarsi. “Lo faremo in un posto migliore e sarà una serata migliore”, hanno assicurato, “non sapevamo fosse una roba del genere. Chi si è lamentato ha avuto le sue ragioni. Chiunque al posto nostro sarebbe andato dietro le quinte e ci sarebbe rimasto, noi invece ci abbiamo messo la faccia sino a questo momento, non ci sono le condizioni non è dipeso da noi Torneremo sperando di allietarvi la serata”.

La serata è stata organizzata alla Fiera da una società privata. Il caso ha avuto anche ripercussioni politiche Camilla Soru e Matteo Lecis Cocco Ortu, Pd hanno attaccato duramente l’assessora comunale alla Cultura Maria Dolores Picciau che il giorno prima dello spettacolo aveva definito l’Opera Music Forum “uno spazio pronto a disposizione degli operatori”, in un post pubblicato nella propria pagina Facebook, poi scomparso dopo l’esplosione delle polemiche. L’esponente della giunta Truzzu ha dichiarato l’estraneità dell’amministrazione rispetto alla vicenda.