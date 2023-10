Pietro Felice Ginesu in campo con la nazionale di Poste italiane contro i campioni del calcio

Oristano

Al Festival dello Sport di Trento

Poste Italiane ha partecipato con la sua Nazionale di Calcio alla sesta edizione del Festival dello Sport di Trento scendendo in campo per la “Grande partita”, l’amichevole di lusso con i Festival Legends, la squadra che aveva tra le sue fila fuoriclasse come gli ex Campioni del Mondo italiani e brasiliani Luca Toni, Andrea Barzagli, Massimo Oddo, Simone Barone, Cristian Zaccardo, Aldair e Nelson Dida, e poi Gigi Di Biagio (capitano dei Legends), Christian Panucci, Nicola Amoruso, Angelo Carbone, Dario Marcolin, Serginho e Alessandro Matri. Dopo il pareggio 3 a 3 al termine dei minuti regolamentari, la Nazionale di Poste Italiane ha segnato 6 rigori, mentre i Festival Legends ne hanno segnati 5. La partita si è perciò conclusa con la vittoria dei gialloblù per 9 a 8.

Tra i convocati, guidati dal commissario tecnico Angelo Di Livio, anche Pietro Felice Ginesu dipendente di Poste Italiane originario di Milis e in servizio presso l’ufficio postale di Bauladu.

“Essere convocati dalla Nazionale di Poste – racconta Pietro – è sempre una bellissima esperienza e motivo di grande orgoglio e a questo, oggi, si aggiunge il piacere di aver affrontato sul campo grandi campioni del passato: per me, che vengo dal calcio dilettantistico, è una cosa che ha dell’incredibile! Oltretutto, gli incontri con la Nazionale di Poste, così come gli stages, mi danno modo di conoscere colleghi che provengono da tutta Italia e di confrontarmi con loro, oltreché sul campo, anche sui temi del lavoro. In campo poi – conclude il dipendente di Poste – cerco di mettere la stessa passione che mi contraddistingue nel mio lavoro allo sportello e nel rapporto con i clienti: è fondamentale, se si vuole portare a casa il risultato!”.