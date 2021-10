Piena parità tra uomini e donne nella Giunta scelta dal sindaco di Marrubiu

Marrubiu Luca Corrias ha prestato giuramento e presentato la nuova amministrazione

“C’è stata una bellissima partecipazione, con tanto entusiasmo”. Decisamente soddisfatto il sindaco di Marrubiu, Luca Corrias, che sabato sera – in occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale – ha prestato giuramento e nominato la sua Giunta. Alla cerimonia, durante la quale il sindaco ha passato in rassegna le linee programmatiche e annunciato le priorità, erano presenti anche diversi ex sindaci del paese, consiglieri regionali, colleghi dei paesi vicini e altre autorità. In Giunta c’è parità fra uomini e donne. Paolo Soru, 38 anni, impiegato tecnico, sarà il vice sindaco. Soru ha anche le deleghe a Infrastrutture, Lavori pubblici, Arredo urbano e Verde pubblico. Danila Scanu, 27 anni, educatrice professionale, è stata nominata da Corrias assessora ai Servizi sociali. L’asessora Claudia Marras, 41 anni, avvocato, si occuperà di Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente, Zona Pip e Progettazione europea. Come assessore ad Affari Generali, Spettacolo, Salute, Tributi e Patrimonio è stato nominato Matteo Ciccu, 44 anni, consulente assicurativo. Come annunciato nei giorni scorsi, il sindaco Corrias ha assegnato deleghe anche ai consiglieri. Francesco Falsarone, 36 anni, imprenditore, oltre a capogruppo sarà consigliere di supporto al sindaco con delega a Borgate, Attività produttive e Commercio. Luca Pompianu, 28 anni, archeologo, è stato eletto presidente del Consiglio comunale e sarà consigliere di supporto al sindaco. Corrias gli ha assegnato la delega a Beni culturali, Paesaggio, Turismo, Centro storico e Istruzione. Pierluigi Frau, 48 anni, autista, sarà consigliere di supporto al sindaco con delega ad Agricoltura e Tutela della montagna. Andrea Deidda, 47 anni, commesso, è consigliere a supporto della Giunta, con delega allo Sport. Al giurista Simone Onali, spetta invece la delega su Tutela degli animali e Transizione ecologica. Mattia Tuveri, 33 anni, operaio, si occuperà di Protezione civile e Grandi eventi. Associazioni e Volontariato saranno in capo alla consigliera a supporto della Giunta Loredana Ledda, 50 anni, impiegata amministrativa e, infine, Monica Spanu, 49 anni, commessa, ha la delega alla Famiglia.

Luca Corrias con la fascia tricolore dopo il giuramento

Il nuovo sindaco di Marrubiu ha aperto il suo discorso di insediamento con i “dovuti ringraziamenti” ai concittadini che hanno dimostrato un grande senso civico, recandosi alle urne per esprimere il proprio voto. Luca Corrias si è poi soffermato sull’importanza di instaurare un rapporto di “leale collaborazione” con i dipendenti comunali, considerati dal sindaco “una risorsa preziosissima per raggiungere gli obiettivi”. Non meno importante per il neo-sindaco di Marrubiu sarà il rapporto con i vicini Comuni, con i quali si è impegnato ad affrontare un “dialogo costruttivo, pur nell’ambito delle specificità di ciascuno”. “Solo uniti”, ha detto Corrias, “possiamo raggiungere obiettivi più ambiziosi”. Lunedì, 25 ottobre 2021

Fonte: Link Oristano