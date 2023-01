Picchiato e accoltellato a Cagliari, 42enne in ospedale - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 GEN - Una botta in testa e ferite con arma da taglio anche alla pancia: un 42enne di Quartu è stato aggredito durante la notte a Sant'Elia. È stato traportato all'ospedale Brotzu, in codice giallo: le sue condizioni non sarebbero gravi.

Un episodio ancora misterioso: l'uomo sarebbe stato aggredito intorno alle 4.30, ma in qualche modo sarebbe riuscito poi a raggiungere la sua abitazione a Quartu per chiedere aiuto.

Sul posto le Volanti della Polizia per raccogliere eventuali testimonianze: ora gli investigatori stanno cercando di ricostruire il movente anche per arrivare ai responsabili dell'agguato.

Tra le ipotesi anche quella della rapina, ma ci sarebbero ancora diversi punti da chiarire. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna