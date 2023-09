Picchiata e scaraventata a terra a Sestu per 50 euro: "Ora ho paura, quando uscirò sola dovrò guardarmi le spalle"

Dolorante, molto, e avvolta da un’innaturale paura. Mai avrebbe pensato M.P., 55 anni, operaia di Sestu, di essere violentemente aggredita dopo un semplice prelievo fatto ad un bancomat del paese. E invece è capitato, ieri notte: Simone Farris, pluripregiudicato 24enne di Elmas, le ha assestato un pugno in faccia e poi l’ha trascinata per diversi metri sull’asfalto, senza nessuna pietà, per rubarle i soldi: “Avevo prelevato 50 euro”, ha confermato la donna alle forze dell’ordine. “Non conoscevo il mio aggressore, mai visto prima. Non ha detto una parola, mi ha solo aggredita”.

La cinquantacinquenne ha provato a difendersi, ovviamente, ma è stato peggio: “Voleva sfilarmi a tutti i costi lo zaino e nella colluttazione mi ha sferrato un pugno, buttandomi per terra. Ho chiesto aiuto, gridando, cercando di liberarmi dallo zaino. Non cerchiamo di salvare i nostri oggetti personali, non ne vale la pena, ma in quel momento non riuscivo a liberarmene e alla fine me l’ha letteralmente strappato”. Poi, per fortuna, l’intervento di un gruppo di ragazzi: “E in quegli stessi istanti si è fermato un poliziotto fuori servizio, avvisando i carabinieri che sono arrivati subito”.

Restano rabbia, paura e dolori: “Soprattutto la paura. Ero abituata ad uscire la sera da sola, ora invece sarò molto più cauta e mi guarderò sempre le spalle”. Intanto, l’aggressore e rapinatore è stato rinchiuso nel carcere di Uta e, nelle prossime settimane, andrà a processo.