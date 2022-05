Gli agenti della Squadra mobile di Cagliari hanno individuato gli autori dell'aggressione ai danni di un autista del Ctm avvenuta la sera del 29 aprile scorso. Denunciati per lesioni in concorso un 56enne di Selargius, già noto alle forze dell'ordine e il figlio minorenne.

I due avevano inseguito in auto il bus perchè poco prima, secondo la loro versione, gli avrebbe taagliato la strada. Raggiunto il mezzo all'altezza di via Gottardo, padre e figlio sono saliti a bordo: l'uomo ha colpito l'autista con una pietra al volto, mentre il ragazzo gli ha sferrato un calcio. I due si sono poi allontanati.

Il conducente del bus, ferito a un occhio, è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 7 giorni. Gli investigatori della sezione reati contro la persona della Mobile hanno identificato gli aggressori grazie alle immagini delle telecamere del mezzo pubblico e alle testimonianze dei passeggeri presenti che, con i loro cellulari, avevano anche ripreso la scena.



Fonte: Ansa Sardegna

