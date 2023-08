Picchia selvaggiamente la compagna dopo innumerevoli violenze: arrestato

Oristano

Dall’inizio dell’anno 24 misure cautelari per codice rosso eseguite dalla polizia di Oristano

La Polizia di Stato di Oristano, su disposizione della locale Procura della Repubblica, ha tratto in arresto, in esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, un giovane trentenne residente in un paese della provincia di Oristano, il quale si è reso responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate commessi ai danni della giovane compagna.

L’uomo da anni, quotidianamente, poneva in essere condotte aggressive ai danni della donna: violenze fisiche e verbali che hanno avuto una continua escalation, sino a quando la povera vittima, dopo averlo perdonato innumerevoli volte, ha deciso di recarsi in Questura a denunciare i fatti.

L’aggressore, spesso in stato di ubriachezza, anche con l’utilizzo di oggetti contundenti, maltrattava la convivente con minacce, violenza verbale e fisica, costringendola a sopportare penose condizioni di vita.

Le innumerevoli scenate di gelosia culminavano in pesanti insulti nei confronti della vittima che veniva inoltre malmenata con pugni sul volto, lanci di bottiglie e forti strattonamenti. Un episodio tra tanti avvenuto in un esercizio commerciale dove l’uomo è arrivato ad afferrare la compagna per i capelli, sbattendole la testa contro il muro per tre volte.

L’altro giorno, la situazione ha rischiato di degenerare ulteriormente: la donna è stata selvaggiamente picchiata. Accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Oristano, le sono state riscontrate lesioni, traumi e fratture plurime al viso, ritenute guaribili in non meno di sessanta giorni. Si è reso necessario addirittura il trasferimento in un’altra struttura sanitaria specializzata in interventi di chirurgia maxillofacciale.

Sono scattate subito le indagini della Squadra Mobile diretta dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, coordinate dalla Procura della Repubblica. L’uomo era noto alle forze dell’ordine per reati di droga. Inoltre nel 2019 già c’era stato un episodio di violenze nei confronti della compagna. Stavolta è scattata la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Oristano.

L’uomo è stato rinchiuso nella casa di reclusione di Massama, dove verrà sottoposto ad interrogatorio.

Dall’inizio dell’anno 24 misure cautelari per codice rosso. Dalla questura ricordano come sia questa la ventiquattresima misura cautelare che la Squadra Mobile di Oristano esegue, dall’inizio dell’anno, per reati da “codice rosso” quali atti persecutori (nove casi) e maltrattamenti contro familiari e conviventi (quindici casi) che hanno avuto per vittime sempre donne, minori e anziani.

In tutti i casi trattati, trasversali per età e status sociale degli aggressori, spiegano ancora dalla questura, oltre alle violenze nei confronti delle vittime fragili, fattor comune è stato sovente l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.