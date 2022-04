SAN GAVINO. Picchia selvaggiamente il padre, che finisce in ospedale con una prognosi di 30 giorni, e minaccia di morte la madre, come già sarebbe avvenuto spesso in passato, per farsi dare i soldi che gli servivano per comprare la droga. Protagonista un giovane di 28 anni di San Gavino, arrestato ieri 29 aprile dai carabinieri della Compagnia di Villacidro per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Le vessazioni e le violenze andavano avanti, secondo quanto emerso, fin dal 2014. In particolare il ragazzo, tossicodipendente, intimidiva, opprimeva, insultava e minacciava di morte i propri genitori, sempre allo scopo di ottenere somme di danaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Per ultimo, nelle prime ore della notte di ieri, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha percosso violentemente il padre che ha rifiutato di dargli il denaro richiestogli. Mentre il genitore ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino che gli hanno assegnato 30 giorni di cure, il figlio violento è stato arrestato e, al termine delle formalità di rito, accompagnato e rinchiuso nel carcere di Uta.(l.on)