Picchia i genitori per avere i soldi della droga e lo denunciano

Una tragedia familiare come, purtroppo, se ne sono sentite tante anche negli ultimi anni. Un uomo di 38 anni, un paio di notti fa ad Abbiategrasso, ha picchiato la madre di 62 anni per avere dei soldi per acquistare la droga.

La donna, dopo essersi rifiutata di concedere il denaro al figlio, è stata brutalmente aggredita ma è riuscita a chiamare i carabinieri. L’uomo, nonostante l’arrivo delle forze dell’ordine, ha continuato a minacciare entrambi i genitori di morte. L’accusa, al momento, è di aggressione e tentativo di estorsione. Gli inquirenti hanno potuto appurare che si trattava solo dell’ennesimo episodio di violenza ai danni dei due poveri genitori. Fortunatamente, le lesioni riportate dalla 62enne sono state lievi. Un po’ meno quelle dell’anima.