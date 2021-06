Picchia e tenta di strangolare la compagna: arrestato a Cagliari

La giovane ha chiamato la polizia, il 33enne è stato portato nel carcere di Uta

CAGLIARI. Alle prime ore del mattino arriva una telefonata al 113: «Aiutatemi, il mio compagno mi sta picchiando un’altra volta. Ho paura, venite subito». I poliziotti accorrono e arrestano in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e minacce un 33enne di origine araba, convivente con una giovane 25 di anni. La situazione di violenza domestica sembra si protraesse da lungo tempo.

I poliziotti, una volta raggiunta l’abitazione, si sono trovati davanti la donna visibilmente spaventata e in lacrime. Ad attenderli c’era anche il compagno della donna, che alla vista degli agenti si è diretto verso la compagna, mostrando un atteggiamento particolarmente aggressivo e minaccioso, nonché in pa-lese stato di alterazione alcolica. Gli agenti hanno subito bloccato l’uomo mettendolo in sicurezza all’interno dell’autovettura di servizio. Dopo aver rassicurato la donna, hanno visto i chiari segni sul suo collo, sulle braccia e sulle guance della violenza subita.

Dalle informazioni acquisite, è emerso che alle prime ore di questa mattina 1 giugno il 33enne ha fatto rientro presso l’abitazione e ha iniziato ad offendere e minacciare la compagna che ha cercato di scappare per sottrarsi dall’ennesima violenza, ma lui dopo averla raggiunta l’ha schiaffeggiata colpendola ripetutamente al volto, per poi afferrarla al collo nel tentativo di strozzarla. Sarebbe solo l’ultimo episodio di una lunga serie di atti di violenza fisica e psicologica, che la donna subiva quasi quotidianamente. Non essendoci dubbi sulla violenza accertata dagli operatori, l’uomo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e minacce. Dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.