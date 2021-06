Picchetto d’onore dei Miliziani di Sant’Efisio per la delegazione del Principato di Monaco

Su iniziativa dell’Assessore al Turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, si è tenuto ieri, domenica 27 giugno 2021 nella Corte del Palazzo Doglio, il picchetto d’onore organizzato dall’Associazione Religiosa Miliziani di Sant’Efisio in occasione della presenza in città della delegazione del Principato di Monaco.

E nel corso dell’incontro, l’Assessore Alessandro Sorgia ha premiato Marcello Lampis e il piccolo Salvatore Onano (7 anni) che a loro modo, da appassionati di Lego, hanno voluto dare il loro contributo nella promozione in maniera del tutto originale della città. Il primo, infatti, ha realizzato, con i mattoncini famosi in tutto il mondo, la Torre dell’Elefante, mentre Salvatore è riuscito a riprodurre la statua di Sant’Efisio. Un modo nuovo ed efficace per mettere in vetrina Cagliari e le sue peculiarità. L'articolo Picchetto d’onore dei Miliziani di Sant’Efisio per la delegazione del Principato di Monaco proviene da Casteddu On line.

- SARDA NEWS - LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.

Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a

La delegazione di Montecarlo è stata guidata da Giulio Alaimo, Ambasciatore d’Italia nel Principato, affiancato dal Contrammiraglio Luigi Sinapi, Direttore dell’International Hydrographic Organization.“È stata una occasione unica – ha spiegato l’Assessore Sorgia – per dare alla delegazione un assaggio importante della nostra cultura. Lavorare in sinergia con il Principato di Monaco è importantissimo alla luce delle grandi opportunità che il capoluogo sardo può offrire in un momento di crescita e di continua evoluzione. L’obiettivo, lungimirante, è quello di aprire nuovi sbocchi turistici e di collaborazione istituzionale con il Principato”.La cerimonia è stata seguita con grande interesse da tutta la delegazione che, in città da venerdì 25 giugno 2021, ha potuto scoprire un altro pezzo di storia di Cagliari, dopo averla visitata nei suoi punti più caratteristici. La visita, iniziata proprio venerdì con il saluto istituzionale del Sindaco Paolo Truzzu in Municipio, è proseguita nei giorni successivi fino alla partenza in programma oggi, lunedì 28 giugno 2021.I miliziani di Sant’Efisio hanno accompagnato gli ospiti durante tutta la manifestazione aperta con l’introduzione dei lavori fatta dal Console Onorario di Montecarlo a Cagliari, Roberto Bolognese, che è anche stato, insieme alla ILDA Events e all’esperta di relazioni internazionali, Emilia Granata, uno degli organizzatori dell’evento.