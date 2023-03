Piazza del Redentore a Monserrato, prima uscita pubblica per il restyling

Prima uscita ufficiale del progetto di restyling di piazza del Redentore: il 22 marzo, alle ore 17,30, presso la sala polifunzionale di piazza Maria Vergine, verrà presentato ai cittadini. Il sindaco Tomaso Locci: “Mostreremo la bontà del progetto che è stato, purtroppo, travisato di bocca in bocca anche da coloro che dovevano, in realtà, informare i cittadini attraverso la petizione”.

Come annunciato poco tempo fa, sarà attraverso un’assemblea pubblica che verranno resi dettagli e particolari riguardo l’opera che semplificherà la viabilità tra via Giulio Cesare e via del Redentore: verrà realizzata una rotatoria per regolamentare la circolazione dei veicoli, messi a norma i marciapiedi e trasferiti alcuni ficus in via Argentina. Un tumulto popolare si era innescato l’estate scorsa per difendere gli alberi caratteristici di Monserrato dopo la voce diffusa, errata, che le piante sarebbero state eliminate: una petizione, scritte minacciose contro il sindaco e un fiume di polemiche hanno animato le calde giornate e scaldato quelle invernali alla notizia, di poche settimane fa, che la rotonda si farà. “Siamo pronti per la riunione pubblica e spiegheremo ai nostri cittadini l’opera di riqualificazione di questo ambiente a differenza delle continue speculazioni fatte dai firmatari che, alcuni di loro, non sono altro che avversari politici battuti già nel 2016 e poi nel 2019” spiega il primo cittadino Tomaso Locci.

“Gli alberi che verranno spostati vivranno meglio e non in sofferenza come ora” aveva spiegato il presidente della commissione lavori pubblici e urbanistica Ignazio Tidu. Gli alberi andranno ad abbellire “un’area priva di verde e, soprattutto, potranno ben svilupparsi poiché in uno spazio idoneo”.