Piatti ricchi di gusto e tanta convivialità a Ollastra con la Sagra della Pecora

Tavolate in piazza San Sebastiano per una serata in compagnia

Tanta la soddisfazione degli organizzatori, che utilizzeranno il ricavato per l’organizzazione delle celebrazioni in onore di San Costantino, festa molto amata dagli ollastrini.

“Ringraziamo l’Amministrazione comunale, la Pro loco, il calcetto e il Soccorso Ollastra per il loro contributo”, ha concluso il Comitato. “Un ringraziamento particolare va inoltre ai pastori che hanno donato il bestiame per la festa, a chi ha aiutato per la preparazione e ha cucinato, a tutte le persone che hanno dato una mano, ma per altri motivi non hanno potuto partecipare. Un grazie anche a tutti i convenuti e alla comunità di Ollastra aver partecipato alla sagra e aver passato una serata diversa in nostra compagnia, permettendo così la buona riuscita della festa”.

Lunedì, 25 settembre 2023