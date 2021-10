Nei guai un 30enne disoccupato e un 57enne operaio, entrambi del luogo e gravati da precedenti di polizia

Due persone sono finite in manette a Sinnai per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente:

si tratta di un 30enne, disoccupato, e di un 57enne, operaio, entrambi del luogo e gravati da precedenti di polizia.

I carabinieri della stazione locale al termine di una perquisizione eseguita nelle abitazioni dei due e in un terreno

nella loro disponibilità hanno infatti scoperto 2,5 kg di marijuana essiccata suddivisa in diverse dosi,

e ancora 12 piante di cannabis indica di cui 6 dell'altezza media di 2,60 metri e le restanti già sradicate e poste in essicazione e materiale vario per il confezionamento e la pesatura.

Tutto lo stupefacente è stato sequestrato e posto a disposizione dei competenti uffici del Tribunale di Cagliari.

Questa mattina il processo a carico degli arrestati con rito per direttissima.

Fonte: L'Unione Sarda

